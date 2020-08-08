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Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri: Patlayıcılar Esad rejimine mi gönderiliyordu?

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2020 01:12 | Son Güncelleme

Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesi ile ilgili olarak, "Bu patlayıcıların ne olduğunu sormak hakkımız? Varil bombaları yapması, Suriye'de silahsız halkı bombalaması için suçlu Esad rejimine mi gönderiliyordu?" dedi.

Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri: Patlayıcılar Esad rejimine mi gönderiliyordu?

Kurdi, bugün başkent Beyrut'taki Muhammed Emin Camisinde verdiği cuma hutbesinde Beyrut Limanı'ndaki patlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Faciaya yol açan patlayıcıların ne olduğunu sormanın kendilerinin hakkı olduğunu belirten Kurdi, "Varil bombaları yapması, Suriye'de silahsız halkı bombalaması için suçlu Esad rejimine mi gönderiliyordu? Çeşitli kişilerle, çeşitli yerlerde yapılmış anlaşmalar mı var da bu anlaşmalar gereği patlayıcılar burada insanların arasında tutuluyor?" ifadelerini kullandı.

Patlamanın sorumlusunun Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve emniyet birimleri olduğunu belirten Kurdi, "Emniyet teşkilatı nerede? Lübnan ordusu nerede? Maalesef bazı kişileri korumakla meşgul edildiler ancak halkı korumaktan uzak tutuldular." diye konuştu.

Patlamanın sorumlularının cezalandırılması ve kısas uygulanması gerektiğini kaydeden Kurdi, "Bu olay böyle kapanmayacak. İnşallah, içinde bulunduğumuz bu acı durumların değişmesine vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu. (AA)

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