Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri: Patlayıcılar Esad rejimine mi gönderiliyordu?

Kurdi, bugün başkent Beyrut'taki Muhammed Emin Camisinde verdiği cuma hutbesinde Beyrut Limanı'ndaki patlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Faciaya yol açan patlayıcıların ne olduğunu sormanın kendilerinin hakkı olduğunu belirten Kurdi, "Varil bombaları yapması, Suriye'de silahsız halkı bombalaması için suçlu Esad rejimine mi gönderiliyordu? Çeşitli kişilerle, çeşitli yerlerde yapılmış anlaşmalar mı var da bu anlaşmalar gereği patlayıcılar burada insanların arasında tutuluyor?" ifadelerini kullandı.

Patlamanın sorumlusunun Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve emniyet birimleri olduğunu belirten Kurdi, "Emniyet teşkilatı nerede? Lübnan ordusu nerede? Maalesef bazı kişileri korumakla meşgul edildiler ancak halkı korumaktan uzak tutuldular." diye konuştu.

Patlamanın sorumlularının cezalandırılması ve kısas uygulanması gerektiğini kaydeden Kurdi, "Bu olay böyle kapanmayacak. İnşallah, içinde bulunduğumuz bu acı durumların değişmesine vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.