Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, Arap ve İslam ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı uyardı.

Lübnan Parlamentosundaki siyasi güçler ile ülkedeki Filistinli grupların temsilcilerinden oluşan Lübnan-Filistin Çalışma Grubu, "Yüzyılın Anlaşması" ve bölgeye yönelik yansımalarını ele almak üzere başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması bunun Filistin ve Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik tehditlerini ele aldıklarını belirtti.

Muneymine, "Yüzyılın Anlaşması"nın uluslararası bazı kesimler tarafından Filistin halkı ve resmi kurumlarına dayatılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, Yüzyılın Anlaşması ve sonuçlarını tanımadıklarını söyledi.

Bu projenin doğuracağı tehlikelerin Lübnan, Ürdün, Mısır ve Suriye'yi doğrudan etkileyeceği uyarısında bulunan Muneymine, "Bölge ülkelerinin haritalarını değiştirmeye kalkışma ve sayıları 5 milyondan fazla olan Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme girişimi, Arap bölgesinde yeni bir parçalama adımı olarak değerlendirilir." ifadesini kullandı.