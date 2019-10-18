"Lübnan halkı yönetime karşı isyan bayrağını açtı"

AA muhabirine konuşan Lübnanlı siyasi aktivist Marck Dou, ocak ayında kurulan ulusal birlik hükümetinin ekonomide reform yapma gücünün bulunmadığını, dolayısıyla vatandaşın sokağa dökülmesinin çok normal olduğunu söyledi.

WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiği yönünde İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'dan gelen açıklamaya rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler büyüyor.

Lübnan'da hükümetin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal medya uygulaması WhatsApp kullanıcılarından aylık 6 dolar gibi bir ücret alınacağına dair basında çıkan haberler üzerine dün akşamdan beri "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganlarıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Hristiyan, Dürzi, Şii ve Sünni siyasi partilerin oluşturduğu 30 üyeli Bakanlar Kurulunun üretebildiği tek çözümün vatandaştan vergi almak olduğunu savunan Dou, "Lübnan halkı, hükümetin artık ülkeyi kurtaracak güçte olmadığının farkına vardı ve yönetime karşı isyan bayrağını açtı." dedi.

Tüm Lübnan halkına sokağa inme çağrısında bulunan Dou, yetkililerden hesap sormak istediklerini ifade etti.

- "Hükümet sorumluluklarını yerine getirecek güçte değil"

Lübnanlı ekonomi uzmanı Sami Nadir de konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Lübnan'daki mevcut hükümet, sorumluluklarını yerine getirerek ekonomik durumu düzeltebilecek ve kamu kurumlarını yönetebilecek güçte değil." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki mezhepsel çekişmeler ve bu bağlamda hükümet içindeki dağılım sistemi nedeniyle Lübnan'ın bugün bu aşamada olduğunu söyleyen Nadir, "Hayat pahalılığından tutun işsizliğe kadar, yaygınlaşan yolsuzluktan tutun dolar likiditesindeki yetersizliğe kadar zor bir ekonomik krizle karşı karşıyayız." dedi.

Lübnan'daki döviz krizini turizm sektörü ile ihracatta yaşanan gelir düşüşü ve dış yatırıma bağlayan Nadir, sözlerini şöyle sürdürdü: