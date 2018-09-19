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Lübnan Hizbullahı İdlib anlaşmasından "memnun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İdlib anlaşmasının sonuç vermesi halinde iyi ve makul olduğunu ifade etti

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin İdlib kenti için yapılan anlaşmanın iyi ve makul olduğunu söyledi.

Nasrallah, Aşure gecesi münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelerek İdlib ile ilgili vardıkları anlaşmanın sonuç vermesi halinde iyi ve makul olduğunu belirtti.

İdlib anlaşmasının uygulanmasının Suriye'de büyük bir sükunet getireceğine işaret eden Nasrallah, Esed rejiminin onayıyla ülkede varlık gösterdiklerini ve anlaşmalara rağmen İdlib'deki varlıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Lübnan'da aylardan beri sonuç vermeyen hükümeti kurma çalışmalarına da değinen Nasrallah, diyalog ve sükunetin önemine dikkati çekti.

Nasrallah ayrıca, Lübnan devletinin ülke içindeki konulardan ötürü bölge sorunlarına karşı kendini uzak tutma politikasını yürütmesine katıldığını kaydetti.

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü milisleri 100 binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve milyonların yerinden edilmesinden sorumlu Esed rejimi saflarında yer alıyor. İran destekli Zeynebiyyum ve Fatimiyyun gibi terör örgütleri de Hizbullah ve Esed rejimi ile birlikte katliamlara imza atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Nasrallah Hizbullah Genel Sekreteri Lübnan

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