Lübnan Hizbullahı: İktidar boşluğu Allah korusun iç savaş getirir

Hizbullah lideri eylemcileri protestolara devam etmek için teşvik etti.Lübnan'da Hizbullah lideri Sayid Hasan Nasrallah, ülkedeki protestoların Lübnan'ı kaos, çöküş ve iç savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Protestoların popülaritesini kaybetmiş siyasetçiler tarafından istismar edildiğini savunan Nasrallah, iç savaş tehlikesiyle ilgili olarak "Allah korusun" ifadesini kullandı. Hükümet ve cumhurbaşkanını devirme çağrılarını reddeden Nasrallah, "Biz ne cumhurbaşkanının düşüşünü ne de hükümetin istifasını kabul ediyoruz. Bu koşullar altında erken parlamento seçimlerini de kabul etmiyoruz" dedi.

Eylemleri öven Nasrallah, protestoların "eşsiz" ekonomik reformların yapılmasını sağladığını kaydetti. Nasrallah, protestoculardan eylemlerine devam etmelerini ancak insanların işe ve okula gidebilmesi için yolları açık tutmalarını istedi. Hizbullah lideri ayrıca, Lübnan'ın şimdi yeni bir strateji geliştirmesi ve iktidar boşluğu tehlikesinden arınması gerektiğini kaydetti.

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