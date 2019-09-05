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"Lübnan Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını tasvip etmiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 00:46 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri: - "Lübnan, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının sorumluluğunu üstlenmeyecek"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "ülkesinin ve hükümetin Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını tasvip etmediğini" söyledi.

Başbakan Hariri, geçen günlerde Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Amerikan CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Lübnan, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının sorumluluğunu üstlenmeyecek." diyen Hariri, "Hizbullah'ın yaptığı saldırıyı tasvip etmediklerini" ifade etti.

Hizbullah'ın bu derece güçlenmesinin kendi hatası ve sorunu olmadığını söyleyen Hariri, "Hizbullah'ın ülkeyi yönettiğini söylüyorlar, hayır ülkeyi Hizbullah değil, biz yönetiyoruz." dedi.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Lübnan'dan sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamış, misilleme olarak Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bölgeleri vurduğunu duyurmuştu.

Hizbullah da söz konusu saldırıyı doğrulamış, İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasının vurulduğunu bildirmişti.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah israil Lübnan Saad el-Hariri

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