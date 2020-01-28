Lübnan Hizbullahı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan sözde barış planına tepki gösterdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın acımasız yönetimi tarafından Filistin halkının hakları pahasına başlatılan utanç anlaşmasını reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trump tarafından duyurulan sözde barış planının, Filistin topraklarının yanı sıra kutsalları ve meşru haklarını hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, bu planın son derece tehlikeli ve tüm bölgeyi olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ABD yönetimini, Arap halklarına karşı saldırılar, işgal ve katliamlar yapan düşmana on yıllardan beri verdiği desteği bugün Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını elinden alma girişimiyle taçlandırıyor."

Bazı Arap yönetimlerinin gizli veya açıktan ihanetleri nedeniyle bu planın ortaya çıktığı savunulan açıklamada, iktidarlarını korumak için uzun yıllardır haklı davalarında direnen Filistinlileri yüzüstü bırakan yönetimlerin hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.