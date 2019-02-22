BEYRUT (AA) - Lübnan'da farklı siyasi güçlerden oluşan Ulusal Birlik Hükümeti, Suriye rejimi ile ilişkiler konusunda anlaşmazlığa düştü.

Geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından yaklaşık 9 ay süren siyasi pazarlıkların neticesinde 31 Ocak'ta Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri başbakanlığında kurulan Lübnan hükümeti, cuma günü aldığı güvenoyunun ardından bugün Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Bakanlar Kurulu üyeleri, Suriye rejimi ile ilişkilerin gündeme geldiği ancak her bakanın kendi partisinin görüşünü savunduğu ve böylece bir fikir birliğinin oluşmadığını aktardı.

Suriye karşıtı 14 Mart Bloku siyasi güçlerinden biri olan Lübnan Güçleri Partisi'nden Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman, Bakanlar Kurulu toplantısının sonunda Suriye ile ilişkiler konusundaki tartışmaların tırmandığı ve kimsenin duruşundan geri adım atmadığını söyledi.

Lübnan Güçleri Partisinden Sosyal İşler Bakanı Rişard Kayumciyan, bakanlar olarak baştan beri tarafsız olma konusunda anlaştıklarını ancak şu anda "ülkenin Başbakanı Saad Hariri"yi terör listesine alan Suriye konusunda bazı bakanların tutumlarını hayretle karşıladıklarını kaydetti.