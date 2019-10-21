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Lübnan hükümetinden önemli kararlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla hükümetin aldığı kararları açıkladı - Buna göre, bakan ve milletvekili maaşları yüzde 50 düşürülecek, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumları kapatılacak - Gelecek yıl bütçesinde yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılacak

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla alınan kararları açıkladı.

Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu, Başbakan Saad el-Hariri'nin, ülkedeki ekonomik krizin önüne geçmek üzere sunduğu teklif paketini görüştü.

Başbakan Hariri, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, halihazırda ülkenin dört bir yanında süren protesto gösterilerinin, ülkedeki mezhep eksenli sistemin sonunu getirmesi temennisinde bulundu.

Hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren vatandaşa hitaben "En önemlisi, körü körüne olan mezhepsel sadakat engelini kırdınız." ifadesini kullanan Hariri, barışçıl gösterileri sürdürmeye ilişkin ise "Gösterileri durdurma veya devam ettirme kararı ise size kalmıştır ve kimsenin sizleri tehdit etmesine izin vermeyeceğim." diye konuştu.

- Bakan ve milletvekillerin maaşlarını yüzde 50 düşürme kararı

Cuma günü hükümet ortaklarına 72 saatlik bir süre verdiğini hatırlatan Hariri, söz konusu süreyi meydanlardaki vatandaşa değil ortaklarına tanıdığını vurguladı.

"Gençlerimiz, umutsuz bir aşamaya vardıktan sonra haklı taleplerini dile getirmek üzere sokağa döküldü. Talepleri ise onurlarını korumaktır." diyen Hariri, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Lübnan'ın "hortumlanmış mallarını" iade etmek amacıyla bir yasa tasarısı üzerine çalıştıklarını söyleyen Hariri, yılbaşından önce onaylamayı planladıkları 2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermeyeceğini aktardı.

Bankaların katkılarıyla 2020 bütçesinin yüzde 0,6 açık vereceğine işaret eden Hariri, yoksul ailelere destek için ekstradan 20 milyar Lübnan lirası (yaklaşık 80 milyon Türk lirası) ve konut kredisine de 160 milyon dolar destek ayıracaklarını kaydetti.

- Enformasyon Bakanlığını kaldırma kararı

Enformasyon Bakanlığının yanı sıra gerekli olmayan devlet kurumlarından bazılarını kapatma kararı aldıklarını açıklayan Hariri, Lübnan'daki vergi kaçakçılığın önüne geçmek üzere sınır kapılarında gerekli önlemlerin alınması ve yolsuzlukla mücadele için bir heyetin oluşturulmasını da kararlaştırdıklarını belirtti.

Ülkedeki kronikleşmiş elektrik krizinin çözümüyle ilgili de atılacak adımların hızlandırılması konusunda karar aldıklarını ifade eden Hariri, göstericilere hitaben "Bu kararlar, sizlerin taleplerini karşılamıyor olabilir ancak 2 yıldan beri üzerinde durduğum talepleri karşılıyor." ifadelerini kullandı.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

- Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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Başbakan Saad Hariri ekonomik kriz Lübnan

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