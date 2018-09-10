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Lübnan ile Esed rejimi arasında ilişkilerin normalleşmesi tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 01:25 | Son Güncelleme

Maruni Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, Esed rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıktı

Maruni Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, Lübnan ile Esed rejimi arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğunu söyledi.

Caca, Lübnan iç savaşı sırasında hayatını kaybedenleri anmak üzere başkent Beyrut'un Mirab beldesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Hizbullah ve Emel Hareketi'nin dillendirdiği "Esed rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi" talebine değindi.

"Aslında bu talebin özünde, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi değil, Esed rejiminin Lübnan'a geri dönmesi için ilişkilerin normalleştirilmesi var." diyen Caca, normalleşmenin pek çok Suriyeli nezdinde meşruiyetini kaybetmiş Esed rejimi ile değil Suriye devletiyle olması gerektiğini vurguladı.

Şam yönetimi ile ilişkilerin düzelmesi halinde iki kere zararlı çıkacaklarını savunan Caca, bu durumda hem Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkede kalmaya devam edeceğini hem de Suriye yönetiminin nüfuzunun Lübnan'a geri döneceğini ifade etti.

Caca, Trablus'ta Es-Selam ve et-Takva camilerinde meydana gelen ve 40 Lübnanlının ölümü ve yüzlercesinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faili olduğu kesin kanıtlarla ispatlanmış bir rejimle ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi.

"Devlet Başkanı Beşşar Esed Lübnan'daki Suriyeli mültecileri kendi halkı olarak görseydi, daha fazla mültecinin daha hızlı bir şekilde ülkelerine dönmesini isterdi ancak bunun tam tersini görüyoruz." diyen Caca, şu ana kadar 4 bini aşkın Suriyelinin geri dönüş talebinde bulunduğunu bunlardan 2 binden fazlasının talebinin kabul edilmediğini bu durumun da Lübnan için olumsuz olduğunu kaydetti.

Lübnan'da 23 Ağustos 2013'te Sünnilerin çoğunlukta olduğu Trablus'taki iki caminin bombalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma Esed rejiminin olayda parmağı olduğunu ortaya koymuştu.

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri ve ticaretle ilgili diğer konuların kolay bir şekilde yürütülmesi için Esed rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi Lübnan

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