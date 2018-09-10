Lübnan ile Esed rejimi arasında ilişkilerin normalleşmesi tartışması

Maruni Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, Lübnan ile Esed rejimi arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğunu söyledi.

Caca, Lübnan iç savaşı sırasında hayatını kaybedenleri anmak üzere başkent Beyrut'un Mirab beldesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Hizbullah ve Emel Hareketi'nin dillendirdiği "Esed rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi" talebine değindi.

"Aslında bu talebin özünde, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi değil, Esed rejiminin Lübnan'a geri dönmesi için ilişkilerin normalleştirilmesi var." diyen Caca, normalleşmenin pek çok Suriyeli nezdinde meşruiyetini kaybetmiş Esed rejimi ile değil Suriye devletiyle olması gerektiğini vurguladı.

Şam yönetimi ile ilişkilerin düzelmesi halinde iki kere zararlı çıkacaklarını savunan Caca, bu durumda hem Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkede kalmaya devam edeceğini hem de Suriye yönetiminin nüfuzunun Lübnan'a geri döneceğini ifade etti.

Caca, Trablus'ta Es-Selam ve et-Takva camilerinde meydana gelen ve 40 Lübnanlının ölümü ve yüzlercesinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faili olduğu kesin kanıtlarla ispatlanmış bir rejimle ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi.