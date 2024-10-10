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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Tv100 ekibine saldırı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.10.2024 22:32
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İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut’u bir kez daha akşam saatlerinde bombaladı. Beyrut'ta yaşanan olayları anbean aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert saldırıya uğradı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Tv100 ekibine saldırı!

İsrail hava güçleri ülkenin başkenti Beyrut’u bir kez daha akşam saatlerinde bombaladı. Beyrut’un merkezinde 2 patlamanın meydana geldiği bölgedeki hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu. Saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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EKİBE SALDIRDILAR!

İsrail'in vurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan olayları anbean Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına bağlanarak ekranlara aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert saldırıya uğradı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
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