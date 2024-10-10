Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Tv100 ekibine saldırı!

İsrail hava güçleri ülkenin başkenti Beyrut’u bir kez daha akşam saatlerinde bombaladı. Beyrut’un merkezinde 2 patlamanın meydana geldiği bölgedeki hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu. Saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

EKİBE SALDIRDILAR!

İsrail'in vurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan olayları anbean Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına bağlanarak ekranlara aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert saldırıya uğradı.