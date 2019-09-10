HABER

Lübnan, İsrail ile sınır anlaşmazlığında ABD'nin ara buluculuğunu istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 19:06 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesi ile İsrail arasında uzun zamandır yaşanan sınır sorununun çözümü için ABD ara buluculuğunun kaldığı yerden başlamasını istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesi ile İsrail arasında uzun zamandır yaşanan sınır sorununun çözümü için ABD ara buluculuğunun yeniden başlamasını ümit ettiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesine resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığı David Schenker'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ında kabul etti.

Görüşmede ülkesi ile İsrail arasındaki kara ve deniz sınırlarını belirlemek amacıyla ABD'nin ara buluculuk yaptığı sürecin kaldığı yerden devam etmesini umduklarını dile getiren Avn, bu bağlamda zaten ciddi bir mesafenin katedildiğine işaret etti.

İsrail ile Hizbullah örgütü arasında son dönemde yaşanan gerginliğe de değinen Avn, İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalmamak ve Lübnan'ın egemenliğini kara, deniz ve havadan ihlal etmekle suçladı.

- Schenker, Meclis Başkanı ile de görüştü

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Schenker ile başkent Beyrut'taki makamında görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırların belirlenmesi için başlatılan sürecin devam etmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Schenker'in, Orta Doğu ve Kuzey Afrika turu kapsamında geldiği Lübnan'ın ardından Irak, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün'e gideceği aktarıldı.

Açıklamada, Schenker'in bölgeye gerçekleştirdiği turun, ikili ilişkilerin önemini vurgulamak ve ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki istikrar için müttefik ve ortaklarıyla çalışmalarına olan bağlılığını teyit etme amacı taşıdığı ifade edildi.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
İnegöl Belediyesi’nden kırtasiye yardımıİnegöl Belediyesi’nden kırtasiye yardımı
Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecekRockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mişel Avn israil Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.