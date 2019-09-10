Lübnan, İsrail ile sınır anlaşmazlığında ABD'nin ara buluculuğunu istiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesi ile İsrail arasında uzun zamandır yaşanan sınır sorununun çözümü için ABD ara buluculuğunun yeniden başlamasını ümit ettiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesine resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığı David Schenker'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ında kabul etti.

Görüşmede ülkesi ile İsrail arasındaki kara ve deniz sınırlarını belirlemek amacıyla ABD'nin ara buluculuk yaptığı sürecin kaldığı yerden devam etmesini umduklarını dile getiren Avn, bu bağlamda zaten ciddi bir mesafenin katedildiğine işaret etti.

İsrail ile Hizbullah örgütü arasında son dönemde yaşanan gerginliğe de değinen Avn, İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalmamak ve Lübnan'ın egemenliğini kara, deniz ve havadan ihlal etmekle suçladı.

- Schenker, Meclis Başkanı ile de görüştü

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Schenker ile başkent Beyrut'taki makamında görüştüğü ifade edildi.