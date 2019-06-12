Lübnan-İsrail sınır sorunu için çözüm arayışları sürüyor

BEYRUT (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Lübnan ile İsrail arasında uzun zamandır sorun olan kara ve deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri başta olmak üzere siyasi yetkililerle bir araya geldi.

Satterfield, görüşmede Başbakan Hariri'ye, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırların belirlenmesiyle ilgili yürüttüğü görevin gidişatı konusunda bilgi verdi.

ABD'li yetkili ile görüşen isimlerden Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sınırları belirleme meselesinin, Lübnan’ın tüm haklarını koruma konusundaki en hassas aşamasına ulaştığı belirtildi.

Enerji ve Su Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Satterfield'in, Enerji ve Su Bakanı Neda Bustani ile görüştüğü bildirildi. Açıklamaya göre Satterfield, Lübnanlı Bakan'a Amerikan şirketlerini Lübnan petrol sektörüne yatırım yapmaya teşvik ettiklerini iletti.

Satterfield, bölge turu çerçevesinde Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere bugün başkent Beyrut'a gelmişti.