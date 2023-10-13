Lübnan-İsrail sınırında gazetecilere saldırı! Reuters kameramanı öldü, 3 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin öldüğünü, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı.

2 GAZETECİ AL JAZEERA ÇALIŞANI

Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

İSRAİL LÜBNAN'DAKİ HEDEFLERİ VURDU

İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı da belirtildi. Saldırının ardından sınırda çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti. Devam eden gerginlikte can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.



İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı.

SINIRDA TEYAKKUZ HALİNDELER

Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.



İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor. (AA)



