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Lübnan, İsrail’e ait İHA’yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 19:16 | Son Güncelleme

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü duyuruldu.Lübnan ordusu, Lübnan hava sahasına giren İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü duyuruldu.

Lübnan ordusu, Lübnan hava sahasına giren İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Saat 17:10’da Ayta al-Shaab kasabası üzerinden Lübnan hava sahasına giren İsrail’e ait bir İHA, Lübnan topraklarındaki Mavi Hattan 200 metre mesafede ordu tarafından düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında bir İHA’nın düştüğü aktarılırken, İHA’dan herhangi bir bilgi elde edilmesinin mümkün olmadığı açıklandı.

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