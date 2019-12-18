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Lübnan Krizi: Hariri Yeniden Aday Olmayacak 

18.12.2019 23:49 | Son Güncelleme

Lübnan’da iki aydır protesto edilen ve ülke tarihinde 1975’ten 1990’a dek süren iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krize neden olan siyasi belirsizlik sürüyor. Ekim ayı sonunda istifa eden başbakan Saad Hariri başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıkladı

Lübnan Krizi: Hariri Yeniden Aday Olmayacak 

Lübnan’da iki aydır protesto edilen ve ülke tarihinde 1975’ten 1990’a dek süren iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krize neden olan siyasi belirsizlik sürüyor.

Yönetim karşıtı protestoların yarattığı baskı nedeniyle Ekim ayı sonunda istifa eden başbakan Saad Hariri başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Hariri yaptığı yazılı açıklamada hükümetin kurulması görevini üstlenmeyeceğini kaydetti.

Hükümetin kurulması sürecinin herhangi bir nedenden dolayı gecikmesini önlemek için Perşembe gününden itibaren istişare toplantılarına katılacağını söyleyen Hariri, bu görev için kimi aday göstereceğini açıklamadı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın başkanlık edeceği hükümeti kurma müzakerelerinde başbakan adayının 128 milletvekilinin çoğunun desteğini alması gerekiyor.

Lübnan’daki Sünni Müslüman toplumun desteğine sahip tek aday olan Hariri, Hıristiyan Cumhurbaşkanı Avn ve diğer rakipleriyle arasındaki siyasi gerginliğe rağmen hükümeti kurma görevi için tek aday görünüyordu.

Ancak Hristiyan Lübnan Kuvvetleri Partisi, istişarelerde Hariri’yi ya da başka bir ismi aday göstermeyeceğini ilan etmesi, tabloyu karmaşık hale getirdi.

Hariri, Lübnan’da ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluğa karşı başlatılan eylemlere yaklaşık iki hafta direnmiş, daha sonra istifa etmişti.

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