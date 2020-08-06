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Lübnan, Macron'dan Beyrut'taki patlama anının uydu görüntülerini istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2020 22:59 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın uydu görüntülerini istedi.

Lübnan, Macron'dan Beyrut'taki patlama anının uydu görüntülerini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Avn'ın Macron'dan olayla ilgili soruşturmada yardımcı olması için patlama anının uydu görüntülerini istediği belirtildi.

Macron'un ise "en kısa sürede görüntüleri temin edeceği" sözünü verdiği aktarıldı.

Fransız Cumhurbaşkanı söz konusu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlama için "şeffaf bir soruşturma yürütülmesi" ve "yolsuzlukla mücadele edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı. (AA)

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