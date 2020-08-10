Lübnan'da iki bakan daha istifa etti

Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm ve Maliye Bakanı Ghazi Wazni başkent Beyrut'u sarsan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından istifa ettiklerini duyurdu.

Lübnan'da istifa eden bakan sayısı dörde yükseldi.

Daha önce de Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demianos Kattar, hükümetin reform beklentilerini gerçekleştiremediğini belirterek görevlerinden istifa etmişti.

Beyrut limanında yüklü miktarda amonyum nitratın alev almasından kaynaklanan patlamada Beyrut Valisi Marwan Abboud, hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını açıkladı. Patlamada 5 bin kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı.



