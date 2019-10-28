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Lübnan Merkez Bankası’ndan ‘Ekonomik Çöküş‘ Uyarısı 

28.10.2019 20:43 | Son Güncelleme

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, "Birkaç gün içinde çöküş yaşayacağız demiyorum. Güveni tekrar kazanmak ve ileride bir çöküşü önlemek için bir çözüm bulmamız gerektiğini söylüyorum” dedi

Lübnan Merkez Bankası’ndan ‘Ekonomik Çöküş‘ Uyarısı 

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, ülkenin ileride bir ekonomik çöküş yaşamaması ve güveni tekrar kazanması için ülkedeki krize çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Salameh, kendisiyle röportaj yapan CNN’in haberinde kullandığı başlığın, söylediklerini doğru yansıtmadığını savundu. Salameh, “Birkaç gün içinde çöküş yaşayacağız demiyorum. Güveni tekrar kazanmak ve ileride bir çöküşü önlemek için bir çözüm bulmamız gerektiğini söylüyorum” diye konuştu. Salameh’in işaret ettiği CNN haberi, “Lübnan ekonomik çöküşten birkaç gün uzakta” başlığını taşıyor.

Salameh, yerel para biriminin dolar karşısındaki seviyesinin sabit tutulacağını ve Lübnan’da bankalar tekrar açıldığında “sermaye kontrolu ve iskonto olmayacağını” söyledi. Bankalar ülke genelinde daha önce eşi görülmemiş bir düzeyde süren protestolar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle 9 gündür kapalı. Lübnan Bankalar Birliği, bankaların Salı günü de kapalı kalacağını açıkladı.

Salameh Reuters’a açıklamasında, bankaların “durum sakinleşir sakinleşmez” yeniden açılacağını belirtirken, “Kapanmalarını biz talep etmedik” dedi.

Bu arada Uluslararası Para Fonu IMF, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin geçen hafta açıkladığı ancak halkın öfkesini dindirmede ve yabancı bağışçılara güvence vermede yetersiz kalan bütçe ve acil reform paketini değerlendirdiğini kaydetti.

Salameh, Lübnan’ın yardım için IMF ya da başka bir uluslararası kuruma başvurma olasılığının sorulması üzerine, bunun hükümetin karar vereceği bir mesele olduğunu söyledi.

Hariri’nin açıkladığı yeni bütçeye göre Merkez Bankası ve Lübnan bankaları açığı azaltma planına 3 milyar 400 milyon dolarlık destek verecek.

Ekonomik krizi hafifletmek ve gösterileri dindirmek için açıklanan reform paketinde de bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının da yarı yarıya kesilmesi öngörülüyor.

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