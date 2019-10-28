Lübnan Merkez Bankası’ndan ‘Ekonomik Çöküş‘ Uyarısı 

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, ülkenin ileride bir ekonomik çöküş yaşamaması ve güveni tekrar kazanması için ülkedeki krize çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Salameh, kendisiyle röportaj yapan CNN’in haberinde kullandığı başlığın, söylediklerini doğru yansıtmadığını savundu. Salameh, “Birkaç gün içinde çöküş yaşayacağız demiyorum. Güveni tekrar kazanmak ve ileride bir çöküşü önlemek için bir çözüm bulmamız gerektiğini söylüyorum” diye konuştu. Salameh’in işaret ettiği CNN haberi, “Lübnan ekonomik çöküşten birkaç gün uzakta” başlığını taşıyor.

Salameh, yerel para biriminin dolar karşısındaki seviyesinin sabit tutulacağını ve Lübnan’da bankalar tekrar açıldığında “sermaye kontrolu ve iskonto olmayacağını” söyledi. Bankalar ülke genelinde daha önce eşi görülmemiş bir düzeyde süren protestolar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle 9 gündür kapalı. Lübnan Bankalar Birliği, bankaların Salı günü de kapalı kalacağını açıkladı.

Salameh Reuters’a açıklamasında, bankaların “durum sakinleşir sakinleşmez” yeniden açılacağını belirtirken, “Kapanmalarını biz talep etmedik” dedi.