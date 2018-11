Lübnan Milli Günü resepsiyonu

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, "Biz Türkiye ile aynı tarihi, kültürü, mutfağı ve alışkanlıkları paylaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan her şeye rağmen de her zaman Filistin'in ve davasının yanında olacağız." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Lübnan Milli Günü resepsiyonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkentteki misyon şefleri, askeri erkan, iş insanları, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim konuşma yaptı.

Muallim, Lübnan'ın Türkiye ile aynı tarihi, kültürü, mutfağı ve alışkanlıkları paylaştıklarını söyleyerek iki ülkenin yakın ilişkilerine vurgu yaptı.

"Bugün Lübnan olarak 75 yaşındayız." diyen Muallim, bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon Lübnanlının Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.

Büyükelçi Muallim, şöyle konuştu:

"80 milyonluk Türkiye için 1 milyon az bir oran. Fakat 1 milyon Lübnanlı, ülkemin nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si yapar. Biz Türkiye ile aynı tarihi, kültürü, mutfağı ve alışkanlıkları paylaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan her şeye rağmen de her zaman Filistin'in ve davasının yanında olacağız. Lübnan olarak her zaman iş birliğine hazırız. İnşallah gelecekte de bir arada olacağız."

İki ülke bayraklarının yer aldığı pastanın kesilmesiyle devam eden resepsiyon boyunca garsonlar fesli kostümleriyle servis yaptı.

Davetliler Lübnan mutfağı lezzetlerini tatmanın yanı sıra Orta Doğu müziği dinleme imkanı buldu.