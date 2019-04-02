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Lübnan Müftüsü Deryan'dan "Kudüs" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:00 | Son Güncelleme

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan: "Mescid-i Aksa'nın üzerinde inşa edildiği yer mübarektir. Çünkü orası kutsal ve güven veren topraklardadır. Bizim de işgal altında olan kutsal toprakların saygınlığının ihlal edildiğinin bilincinde olmamız gerek"

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, Filistin davasının Müslümanların öncelikli meselesi olduğunu belirterek, özellikle Kudüs'e yönelik ihlaller konusunda uyarıda bulundu.

Müftü Deryan, Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında, bu mübarek geceyi idrak ederken işgal altındaki Kudüs'ün dini konumunun ihlallere maruz kaldığını unutmamak gerektiğini söyledi.

İşgalci İsrail'in bir taraftan Filistinlilerin canına kıydığı bir taraftan da kendilerini topraklarından sürdüğünün altını çizen Deryan, "Mescid-i Aksa'nın üzerinde inşa edildiği yer mübarektir. Çünkü orası kutsal ve güven veren topraklardadır. Bizim de işgal altında olan kutsal toprakların saygınlığının ihlal edildiğinin bilincinde olmamız gerek." dedi.

Filistinlilerin on yıllardır İsrail'in işgal ve bombardımanları altında büyük acılar çektiğini dile getiren Deryan, Filistinli grupların da artık direnişlerinde daha güçlü olmak ve şehitlerine karşı vefa borçlarını ödemek adına aralarındaki bölünmeye son vermeleri gerektiğini ifade etti.

Filistin davasının Arapların ve Müslümanların öncelikli meselesi olduğuna dikkati çeken Lübnan Müftüsü, İsrail'in uzun yıllardır işgal ettiği Golan Tepeleri'ni ABD himayesinde ele geçirme çabalarının boşa çıkacağı günün de elbet geleceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullatif Deryan Kudüs Lübnan

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