Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını, "Arap ve Müslümanların haklarına açıkça bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Golan Tepeleri'yle ilgili kararının bir geçerliliği olmadığının altını çizerek, bunun Arap ve Müslümanların haklarına açıkça bir saldırı olduğunu belirtti.

Bu kararın Orta Doğu'da güven ve istikrarı sarsacak tehlikeli sonuçlar doğuracağını savunan Deryan, "İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri, Arap Suriye topraklarıdır. ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması ise Birleşmiş Milletler'in kararlarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Washington'un, Arap halkına işgali kabul ettirmek amacıyla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımanın ardından bu adımı attığını vurgulayan Deryan, Arap milletinin, ABD yönetiminin kibirli adımları karşısında haklarını savunmaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılara da değinen Lübnan Müftüsü, "İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar, vahşet ve acımasızlığın ötesindedir." değerlendirmesinde bulundu.