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Lübnan Müftüsü'nden gösterilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

Müftü Abdullatif Deryan: - "Fetva Kurumu, haklı toplumsal talepleri ve vatandaşların attığı ulusal sloganları destekliyor, kucaklıyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, ülkede bir haftadır devam eden gösterilere ve göstericilerin taleplerine destek verdiğini açıkladı.

Müftü Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilere ilişkin ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

"Fetva Kurumu, haklı toplumsal talepleri ve vatandaşların attığı ulusal sloganları destekliyor, kucaklıyor." ifadesini kullanan Deryan, başladığı günden bu yana eylemleri, büyük bir önem ve anlayışla takip ettiklerini belirtti.

Müftü Deryan, Lübnan'ın tehlikeli bir dönemeçten geçtiğini, bunun ciddiyet, sorumluluk ve emanet duygusuyla iyi bir şekilde idrak edilmesi gerektiğini ifade etti.

Deryan, yetkililere kötü ekonomik durumun sıkıntısını çeken halkın taleplerine olumlu bir bakış açısıyla yaklaşma çağrısında bulundu.

Kötü ekonominin, işsizlik oranını yükselttiğini, gelir düzeyini azalttığını ve toplumsal hizmetlerde gerilemeye neden olduğunu kaydeden Müftü Deryan, tüm bu etkenlerin de protestoların büyümesine yol açtığını vurguladı.

Ülkedeki mali durumun bozulmasına ek olarak Lübnan'ın ekonomik altyapısını geliştirme ve reform projelerinin sekteye uğraması, yolsuzluk yapılması ve hesap sorulmaması gibi faktörlerin durumu daha da kötüleştirdiğini aktaran Deryan, hükümetin aldığı son kararların, iyi niyet göstergesi ve talep edilen reformların başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai de ülkedeki hükümet karşıtı protestoları "tarihi bir halk ayaklanması" olarak nitelendirmiş, halkın intifadasını, hükümet nezdinde taleplerini elde edinceye kadar kucaklama ve koruma çağrısında bulunmuştu.

- Hükümetin reform paketi

Başbakan Saad el-Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine ekonomik krizi hafifletmek amacıyla hazırlanan bir reform paketini pazartesi günü Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı.

Hariri, 2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Ancak hükümetin reform paketi, meydanları dolduran büyük kalabalıkların gösterilerine son vermesini sağlamadı.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

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Abdullatif Deryan Lübnan Müftüsü

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