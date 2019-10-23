Lübnan Müftüsü'nden gösterilere destek

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, ülkede bir haftadır devam eden gösterilere ve göstericilerin taleplerine destek verdiğini açıkladı.

Müftü Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilere ilişkin ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

"Fetva Kurumu, haklı toplumsal talepleri ve vatandaşların attığı ulusal sloganları destekliyor, kucaklıyor." ifadesini kullanan Deryan, başladığı günden bu yana eylemleri, büyük bir önem ve anlayışla takip ettiklerini belirtti.

Müftü Deryan, Lübnan'ın tehlikeli bir dönemeçten geçtiğini, bunun ciddiyet, sorumluluk ve emanet duygusuyla iyi bir şekilde idrak edilmesi gerektiğini ifade etti.

Deryan, yetkililere kötü ekonomik durumun sıkıntısını çeken halkın taleplerine olumlu bir bakış açısıyla yaklaşma çağrısında bulundu.

Kötü ekonominin, işsizlik oranını yükselttiğini, gelir düzeyini azalttığını ve toplumsal hizmetlerde gerilemeye neden olduğunu kaydeden Müftü Deryan, tüm bu etkenlerin de protestoların büyümesine yol açtığını vurguladı.