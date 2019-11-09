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Lübnan Müftüsü'nden hükümetin bir an önce kurulması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:29 | Son Güncelleme

Lübnan Müftüsü'nden hükümetin bir an önce kurulması çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, biran önce hükümetin kurulması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Müftü Deryan, Mevlit Kandili dolayısıyla Fetva Makamı tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında, Başbakan Saad Hariri'nin istifa etmeden önce sunduğu reform paketinin uygulanması ve hükümetin biran evvel kurulması gerektiğini belirtti.

Deryan, ülkenin yeniden inşası ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hükümetin liyakat sahiplerine teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere karşı 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını vermek zorunda kalmıştı.

Göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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