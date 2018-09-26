Lübnan mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı

Rusya'nın belirlediği plan doğrultusunda mültecilerle ilgili her türlü çözümü memnuniyetle kabul edeceklerini aktaran Avn, Rusya tarafından önerilen planın, Lübnan ve Ürdün'deki mültecilerin gruplar halinde ülkelerine dönmelerini sağlayacak Rus ve ABD'lilerden bir heyet oluşturulmasını içerdiğini kaydetti.

Avn, mültecilerin topraklarına dönme hakkını koruma yönündeki tutumuna bağlılığını koruyan Lübnan'ın, sığınmacı veya mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık vermeye ilişkin her türlü projeyi kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecilerin çoğunun güvenlik veya ekonomik sebeplerden ötürü ülkelerinden ayrıldıklarını hatırlatan Avn, Suriye'deki bölgelerin büyük oranda güvenli hale geldiğini ve mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönebileceklerini dile getirdi.

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan Avn, ülkesinin Filistinli ve Suriyeli mültecilere iyi bir hayat sunmak üzere elinden geleni yapmaya çalıştığını, ancak bu yükün Lübnan toplumunun üstlenebileceği boyutları aştığını belirtti.

- Ortadoğu'ya yaklaşımda adalete ihtiyaç var

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) mali yardımları durdurma kararına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"UNRWA'ya mali yardımları durdurma kararının sebebi nedir acaba, mültecilerin çilesi bitti mi ki UNRWA'nın görevine son veriliyor? Yoksa UNRWA'nın görevine son vermekle mülteci sıfatını düşürmek ve Filistin kimliği yerine bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme yönünde bir dayatmayı mı hedefliyor?"

Uluslararası siyasetin Ortadoğu'ya yaklaşımının adalete ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Avn, bu nedenle Ortadoğu halklarının demokrasi kavramına, demokrasiye liderlik eden ülkelerde şüpheyle baktığını söyledi.

ABD yönetimi, Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA'ya yönelik mali yardımlarını geçen ay sonunda tamamen durdurma kararı almıştı.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. Filistinli mültecilerden yaklaşık 500 bini Lübnan'da yaşıyor. Lübnan, BM verilerine göre 1 milyona yakın Suriyeliye de ev sahipliği yapıyor.