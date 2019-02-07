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"Lübnan ordusu için İran'a gitmeye hazırım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:51 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah: "Ben İran'ın dostuyum ve İsrail savaş uçaklarına karşı koymak için Lübnan ordusuna hava savunma sistemi temin etmeye hazırım. Hatta bölgenin en güçlü ordusu olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi temin etmeye hazırım. Bunun için İran'a gitmeye de hazırım"

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "İsrail'e karşı Lübnan ordusu için İran'dan hava savunma sistemleri temin etmeye hazır olduğunu" söyledi.

İran devrimin 40'ıncı yıl dönümü münasebetiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde düzenlenen etkinlikte konuşan Nasrallah, İran'ın çeşitli alanlarda Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Tahran yönetimine işaret ederek, "Orada bizden bir şey istemeyen büyük ve samimi bir dost var." diyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben İran'ın dostuyum ve İsrail savaş uçaklarına karşı koymak için Lübnan ordusuna hava savunma sistemi temin etmeye hazırım. Hatta bölgenin en güçlü ordusu olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi temin etmeye hazırım. Bunun için İran'a gitmeye de hazırım."

İran'ın kendilerine vereceği desteğin neden görmezden gelindiğini soran Nasrallah, "Koruma, kalkınma ve bilimin yanı sıra uluslararası mahfillerde bizlere destek çıkacak bu dosta sırtımızı çevirme ve boyunlarımızı başkalarına teslim etmede ısrar ediyoruz. Bunların boyunlarımıza neler yapacağını herkes biliyor." diye konuştu.

Lübnan Bakanlar Kurulunun bu dönemde karşılaşacağı en önemli sorunun elektrik olduğuna dikkati çeken Nasrallah, İran'ın bu konuyu çok düşük maliyetle bir yıldan az sürede çözebileceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Nasrallah Lübnan

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