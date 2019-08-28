Lübnan Ordusu İsrail Drone’larına Ateş Açtı

Lübnan ordusu, Lübnan hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e ait üç insansız hava aracından ikisine ülkenin güneyinde İsrail’le sınırında ateş açtı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre bu hava araçlarının üçü de İsrail hava sahasına geri döndü.

İsrail drone’ları Lübnan hava sahasına sık sık giriyor ancak Lübnan ordusunun bu hava araçlarından birini hedef alması sık rastlanan bir durum değil. Beyrut Birleşmiş Milletler’e (BM) İsrail hakkında daha önce de birçok kez hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

Bir güvenlik kaynağının Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre ordu M16 saldırı silahlarıyla drone’ları hedef aldı. Lübnan ordusunun hava savunma sistemi bulunmuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada iki İsrail drone’unun Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın etkisindeki kırsal bölgede çarpışmasının ardından ülkesinin kendini savunma hakkı olduğunu söylemişti.

Pazartesi günü erken saatlerde İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde İran tarafından desteklenen Filistinli bir gruba ait askeri mevziye hava saldırısı düzenlemişti.