Lübnan Ordusu İsrail Drone’larına Ateş Açtı

Lübnan ordusu, Lübnan hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e ait üç insansız hava aracından ikisine ülkenin güneyinde İsrail’le sınırında ateş açtı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre bu hava araçlarının üçü de İsrail hava sahasına geri döndü.
İsrail drone’ları Lübnan hava sahasına sık sık giriyor ancak Lübnan ordusunun bu hava araçlarından birini hedef alması sık rastlanan bir durum değil. Beyrut Birleşmiş Milletler’e (BM) İsrail hakkında daha önce de birçok kez hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu.
Bir güvenlik kaynağının Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre ordu M16 saldırı silahlarıyla drone’ları hedef aldı. Lübnan ordusunun hava savunma sistemi bulunmuyor.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aun, Pazartesi günü yaptığı açıklamada iki İsrail drone’unun Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın etkisindeki kırsal bölgede çarpışmasının ardından ülkesinin kendini savunma hakkı olduğunu söylemişti.
Pazartesi günü erken saatlerde İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde İran tarafından desteklenen Filistinli bir gruba ait askeri mevziye hava saldırısı düzenlemişti.
İsrail ordusu Lübnan topraklarında İsrail Savunma Güçleri’ne ait drone’ların faaliyette bulunduğu hava sahasından ateş açıldığının duyulduğunu bildirdi.
“Açıklamada drone’lar görevini zarar görmeden tamamladı” denildi.
Reuter haber ajansına konuşan bir tanık olayın ardından sınırın sakin olduğunu bildirdi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarında Pazar günü İsrail’e ait iki insansız hava aracının düşmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmişti. İsrail drone’ların kendisine ait olduğunu doğrulamamıştı ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah tepki göstererek “İsrail’in Lübnan’ın bazı bölgelerini bombaladığı zamanlar geride kaldı” demişti.
Nasrallah Cumartesi günü Suriye’de düzenlenen ve iki Hizbullah üyesinin öldüğü İsrail saldırılarına da tepki göstermiş ve bu saldırılara misilleme yapılacağını söylemişti.
İsrail, Hizbullah’ı sınırda kendisine yönelik en büyük tehdit olarak algılıyor. 2006 yılındaki savaşta Lübnan’da çoğu sivil 1200 kişi, İsrail’de de çoğu asker 158 kişi hayatını kaybetmişti.
Bölgesel kaynaklar İsrail ve Hizbullah’ın Suriye içinde karşılıklı saldırılarla birbirlerini hedef alabileceklerini ancak Lübnan ya da İsrail sınırları içindeki saldırılardan sürecin savaşa gitmesi tehlikesi olduğu için kaçındıklarını söylüyor.
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