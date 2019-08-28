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Lübnan ordusu İsrail İHA’larına ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

Lübnan ordusunun ülkenin hava sahasına giren İsrail’e ait 3 insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.Lübnan basında yer alan haberlere göre, Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki El-Odysa beldesinin üzerinde uçan 3 İsrail İHA’sına ateş açtı.

Lübnan ordusunun ülkenin hava sahasına giren İsrail’e ait 3 insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.
Lübnan basında yer alan haberlere göre, Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki El-Odysa beldesinin üzerinde uçan 3 İsrail İHA’sına ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle İHA’ların İsrail’e geri döndüğü kaydedildi.
İsrail hafta sonu Beyrut’un güneydeki Dahya banliyösüne 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti. İHA’lardan biri Hizbullah’a ait bir medya merkezine saldırırken diğeri ise düşmüştü. İsrail İHA’larının başkent Beyrut’ta iki noktayı hedef alması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişey Avn ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’i agresif eylemleri nedeniyle uyarmıştı.

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