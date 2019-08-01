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Lübnan ordusu kuruluşunun 74. yıl dönümünü kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:03 | Son Güncelleme

Lübnan ordusu kuruluşunun 74. yıl dönümünü kutluyor

Lübnan ordusu, 74. kuruluş yıl dönümünü ülke genelinde kutluyor.

Başkent Beyrut'un yanı sıra ülkenin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 74. yıl dönümü için etkinlikler düzenlendi.

Beyrut'un doğusundaki Harp Akademisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri ve çok sayıda siyasi ile askeri yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Avn, burada yaptığı konuşmada, ülke güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu ve bununla oynanmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini belirtti.

Lübnan'da 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaşı sonlandıran "Taif Anlaşması"nı hatırlatan Avn, anlaşmanın 1943 yılındaki bağımsızlık sırasında farklı din ve mezhep mensubu grupların yan yana var olmasının temellerini atan "Ulusal Paktı" koruyan çatı görevi gördüğünü ifade etti.

Avn, Lübnan'daki "birlikte yaşayış" olgusunu korumanın önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Taif Antlaşması, herkesin haklarını koruduğu gibi toplumun farklı kesimleri arasında da denge sağlıyor. Dolayısıyla bu antlaşmanın ruhuna aykırı hiçbir uygulama veya tutum söz konusu değil."

Ülkenin 22 Kasım 1943'te Fransa'nın işgalci manda yönetiminden kurtulmasının ardından, 1 Ağustos 1945'te kurulan Lübnan Silahlı Kuvvetleri, her yıl 1 Ağustos gününü "Ordu Bayramı" olarak kutluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan ordu kuruluşunun yıldönümü

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