Lübnan ordusundan göstericilere "kamu mallarına zarar vermeme" uyarısı

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu ve güvenlik yetkilileri, protestocuların meydanlarda gösteri düzenleme özgürlüğü bulunduğunu ancak özel mülkiyete ve kamu mallarına zarar verilmemesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülke genelinde 17 Ekim'den bu yana devam eden gösterileri görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, göstericilerin güvenliğini sağlayacak uygulamaların ele alındığı kaydedildi.

Protestocuların meydanlarda ve yol kenarlarında gösteri düzenleme özgürlüğü bulunduğu vurgulanan açıklamada, özel mülkiyete, kamu mallarına zarar verilmemesi ve yolların kesilmemesi gerektiği belirtildi.

Lübnan'da göstericiler, taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla hükümete baskı yapmak için zaman zaman yolları kapatarak araç trafiğine engel oluyor.

- Hükümeti istifaya götüren gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.