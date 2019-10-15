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Lübnan orman yangınlarını söndürmek için bölge ülkelerinin yardımını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

Lübnan'ın birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Beyrut yönetimi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerinden yardım istedi

Lübnan yönetimi, ülkenin çeşitli bölgelerinde gece başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için Türkiye ve komşu ülkelerden yardım talep etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Sivil Savunma Genel Müdürü Raymun Hattar, ülkenin kuzeyindeki Akkar ile orta kesiminde yer alan Cebel-i Lübnan vilayetlerinin farklı bölgelerindeki 103 noktada yangın çıktığını belirtti. Hattar, yangınları söndürme çalışmalarına 200'e yakın sivil savunma ekibinin katıldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Raya el-Hasan da başkent Beyrut'ta ilgili birimlerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, söndürme çalışmaları için bölge ülkelerinden yardım istediklerini söyledi.

Hasan, "Bize yardım edeceklerini umduğumuz tüm ülkelerle temasa geçtik. Kıbrıs, Ürdün ve Yunanistan'dan gelecek yangın söndürme uçaklarıyla birkaç saat içinde yangınların kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz." dedi.

Yangınların söndürülmesi için Türkiye'den de yardım talebinde bulunuldu.

- Kundaklama ihtimali araştırılıyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ise konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, ülkenin birçok noktasında gece saatlerinde başlayan yangınların büyük hasara yol açtığını belirtti.

Alevlerin kontrol altına alınması için tüm birimlerin seferber olduğunu söyleyen Hariri, Avrupa ülkelerinden de yardım istediklerini ifade etti.

Yangınların çıkış nedeninin henüz bilinmediğini kaydeden Hariri, kundaklama olup olmadığının araştırıldığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan orman yangınları

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