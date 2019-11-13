Lübnan protestolarının ilk kurbanı, oğlunun ve eşinin gözleri önünde öldürüldü

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, ülkede uzun süredir devam eden protesto gösterilerine karşılık “evlerinize gidin’ çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Aoun’un çağrısı ise tansiyonu daha da yükseltti. Başkent Beyrut’ta, ülke genelindeki protestoların ilk kurbanı, eşinin ve oğlunun gözlerinin önünde askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan’da hükümetin WhatsApp, Viber ve Messenger gibi uygulamalara 2020’den itibaren vergi uygulamaya başlanacağını açıklaması üzerine başlayan gösteri dalgası, Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un açıklamaları üzerine yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Aoun, televizyon konuşmasında eylemcilere ‘evlerinize gidin’ çağrısı yaptı. Aoun, protestoculara hitaben yaptığı konuşmasında, "Durumu düzeltmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu şekilde devam ederseniz bir felaket olur. Eğer durursanız, hala bizim için düzeltmemiz gereken şeyler var” dedi.

Açıklamalar üzerine binlerce eylemci tekrar sokaklara indi. Asker ve eylemciler arasında çıkan gerginlik 1 kişinin ölümüne yol açtı. Eylemlerin ilk kurbanı olan adam, oğlunun ve eşinin gözleri önünde askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Eylemciler ana yolları kapatarak lastik yaktı. Eylemcilerden biri, Aoun’un açıklamalarının sokağa çıkmasına neden olduğunu söyledi.