HABER

Lübnan protestolarının ilk kurbanı, oğlunun ve eşinin gözleri önünde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:36 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, ülkede uzun süredir devam eden protesto gösterilerine karşılık “evlerinize gidin’ çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, ülkede uzun süredir devam eden protesto gösterilerine karşılık “evlerinize gidin’ çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Aoun’un çağrısı ise tansiyonu daha da yükseltti. Başkent Beyrut’ta, ülke genelindeki protestoların ilk kurbanı, eşinin ve oğlunun gözlerinin önünde askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Lübnan’da hükümetin WhatsApp, Viber ve Messenger gibi uygulamalara 2020’den itibaren vergi uygulamaya başlanacağını açıklaması üzerine başlayan gösteri dalgası, Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un açıklamaları üzerine yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Aoun, televizyon konuşmasında eylemcilere ‘evlerinize gidin’ çağrısı yaptı. Aoun, protestoculara hitaben yaptığı konuşmasında, "Durumu düzeltmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu şekilde devam ederseniz bir felaket olur. Eğer durursanız, hala bizim için düzeltmemiz gereken şeyler var” dedi.
Açıklamalar üzerine binlerce eylemci tekrar sokaklara indi. Asker ve eylemciler arasında çıkan gerginlik 1 kişinin ölümüne yol açtı. Eylemlerin ilk kurbanı olan adam, oğlunun ve eşinin gözleri önünde askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Eylemciler ana yolları kapatarak lastik yaktı. Eylemcilerden biri, Aoun’un açıklamalarının sokağa çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Lübnan’da eylemcilerin öfkesi sürüyor
Lübnan’da yüz binlerce gösterici, hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim’de sokaklara dökülmüştü. Çeşitli din, mezhep ve siyasi gruplardan yüz binlerce gösterici hükümetin 2020’den itibaren telekomünikasyon uygulamalarına getireceği vergiye karşı protesto gösterileri düzenlemişti. Eylemciler başta başkent Beyrut olmak üzere çeşitli kentlerde yeni vergi uygulamasına karşı hükümeti protesto ederek gösteriler düzenlemişti. Hükümet aleyhine sloganlar atan protestocular, ülkedeki kötü ekonomik durumdan hükümeti sorumlu tutmuştu.
29 Ekim’de istifa ettiğini açıklayan Başbakan Saad Hariri, yaşanan krizin ‘çıkmaz’ olduğunu belirtmiş, istifa etmeden önce, halkın öfkesini azaltmaya çalışmak ve devleti finansal krizden uzaklaştırmak için acil durum reformu paketini açıklamıştı. Yaşanan krizi çözme konusunda politikacıların maaşlarını yarıya indirmeyi de içeren bir reform paketi kabul edilmişti. Ülkede ekonominin çöktüğünü belirten öfkeli protestocular ise hala gösterilerini sürdürüyor.

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
Polisler öğrencilerle bir araya geldiPolisler öğrencilerle bir araya geldi
'Kadife ördek' Türkiye'de de görülmez oldu'Kadife ördek' Türkiye'de de görülmez oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika... İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.