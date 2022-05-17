HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lübnan seçimlerinde ilk sonuçlara göre Hizbullah ve müttefikleri oy kaybetti

Lübnan seçimlerinde ilk sonuçlara göre Hizbullah ve müttefikleri oy kaybetti

17.05.2022 04:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'da Pazar günü yapılan seçimlerde ilk sonuçlara göre koalisyon ortakları büyük oranda oy kaybetti. Hizbullah'ın en önemli rakiplerinden, Suudi Arabistan destekli Hristiyan Lübnan Gücü Partisi, parlamentoda beş sandalye daha kazandı.

Lübnan seçimlerinde ilk sonuçlara göre Hizbullah ve müttefikleri oy kaybetti

Lübnan'da Pazar günü yapılan seçimlerde ilk sonuçlara göre, İran destekli en güçlü Şii partisi Hizbullah oy kaybetti.

Maruniler tarafından kurulan ve Suudi Arabistan destekli Hristiyan Lübnan Gücü Partisi ise beş sandalye kazandı.

Bağımsız adayların da önemli bir destek kazandığı ve parlamentoya girebildiği görülüyor.

Bu durum, halkın uzun zamandır ülkeyi yöneten siyasi partilere bir mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.

Ancak ülkede çok net çizgilerle belirlenmiş bir siyasi yapı var; bu da gerçek bir değişimin yapılmasının önünde engel olarak duruyor.

Pazar günü yapılan seçim, 2019'da ülkede yolsuzluğa ve ekonomi politikalarında etkisizliğe karşı haftalar süren eylemlerin ardından yapılan ilk seçim oldu.

2019'da Lübnan'da dünyada son 150 yılda görülen en büyük ekonomik bunalım yaşanmış; Lübnanlıların yaklaşık yüzde 80'i yoksulluk sınırında yaşamaya başlamıştı. Şu an hâlâ gıda, yakıt ve ilaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşanıyor.

2019'daki krizin hemen ardından gelen Covid-19 pandemisi de durumun daha da kötüleşmesine ve istikrarsızlığın artmasına yol açtı. 2020 yazında Beyrut Limanı'nda yaşanan ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma da devam ediyor; henüz sorumlular resmi makamlarca belirlenmedi.

Bu gelişmeler üzerine halkın tepki olarak yeni parti ve adaylara yöneldiği tahmin ediliyor.

2018'deki seçimlerde Hizbullah liderliğindeki blok, 128 sandalyeli parlamentoda 71 sandalye kazanmıştı. Bu blokta Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un partisi Maruni Özgür Vatansever Hareketi (FPM) ve diğer Şii parti olan, Meclis Başkanı Nabih Berri'nin partisi Amal Hareketi de var.

Bu seçimde Hizbullah ve Amal, sandalyelerini koruyacaklarını öngörüyordu. Ancak ilk sonuçlara göre bloktaki FPM'nin sandalye sayısı 18'den 16'ya düştü. Rakibi Lübnan Gücü partisi ise sandalye sayısını 15'ten 20'ye çıkardı. Böylece parlamentodaki en güçlü Hristiyan partisi oldu.

Lübnan Gücü partisi, 1975-1990 yılları arasında süren iç savaşta en etkili güçlerden olan Hristiyan silahlı grubun komutanı Samir Geagea liderliğinde kampanya yaparken Hizbullah'ı sert bir dille eleştirmişti. Parti, Lübnan'ın eski yöneticilerinin getirdiği sorunlardan kurtulmak için "radikal bir değişime ihtiyacı olduğunu" savunuyor.

Hizbullah destekçileri

2018'de yüzde 49 olan seçimlere katılım oranı, bu seçimde düşerek yüzde 41'de kaldı.

Bunun sebebinin de ülkedeki en güçlü Sünni partilerden, eski başbakan Saad Hariri'nin partisi Gelecek Hareketi'ni seçime sokmaması olduğu düşünülüyor. Hariri, ülkede artan İran etkisini eleştirerek seçimleri protesto edeceğini duyurmuş ve partisi seçimde yarışmamıştı. Gelecek Hareketi'nin 2018'de oluşturulan parlamentoda 20 sandalyesi var.

Yurt dışında kullanılan 150.000 oy henüz sayılmadı. Bu oyların sonuçlar üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin Türkiye'ye gelecek mi? Kremlin'den açıklamaPutin Türkiye'ye gelecek mi? Kremlin'den açıklama
Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü! Tanık olarak dinlenecektiYazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü! Tanık olarak dinlenecekti
Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!
Anahtar Kelimeler:
Lübnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif!

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Mücadele etmekle kavga etmek arasındaki sınırı kaçırmayın

Mücadele etmekle kavga etmek arasındaki sınırı kaçırmayın

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdi

Aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdi

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.