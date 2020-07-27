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Lübnan Sınırında İsrail-Hizbullah Çatışması

27.07.2020 22:02 | Son Güncelleme

Bugünkü saldırı, bir Hizbullah militanının Suriye'de İsrail’in düzenlendiği iddia edilen operasyonda öldürülmesi sonrasında misilleme olarak düzenlendi

Lübnan Sınırında İsrail-Hizbullah Çatışması

Lübnan kaynaklarına göre Hizbullah, Pazartesi günü Lübnan-İsrail sınırı yakınında İsrail ordusunu hedef alan bir saldırı düzenledi. Bugünkü saldırı, İran destekli Hizbullah örgütünün bir mensubunun Suriye'de İsrail tarafından düzenlendiği iddia edilen operasyonda öldürülmesi sonrasında misilleme olarak düzenlendi.

Ancak Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'le çatıştığı iddiasını reddetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Hizbullah'ın açıklamasını reddetti ve sızma girişiminde bulunan Hizbullah'ın “ateşle oynadığını” söyledi. Netanyahu, televizyondan yayınlanan konuşmasında Hizbullah'a “Bu hatayı tekrar yapmayın” uyarısında bulundu. Savunma Bakanı Benny Gantz ise İsrail'e yönelik her türlü saldırının İsrail'in sert yanıtıyla karşılaşacağını kaydetti.

İsrail ordusundan bir sözcü de İsrail birliklerinin İsrail işgali altındaki topraklarla olan sınır hattında “Hizbullah terör örgütünün sızma girişimini” engellediklerini söyledi ve İsrail tarafının kayıp vermediğini belirtti. Sözcü, “Mavi Hattı aşmalarından kısa süre sonra harekete geçtik” ifadesini kullandı.

Sözcü, sayısı üç ila beş arasında olan terör grubunun Lübnan'a geri püskürtüldüğünü söyledi. Lübnan kaynakları Hizbullah tarafından da can kaybı olmadığını belirtti.

Hizbullah’tan yalanlama

Sınırdan İsrail’e sızmaya çalıştıkları iddiasını reddeden Hizbullah, Pazartesi günkü olayın “tek yanlı” olduğunu kaydetti ve “Bugün yaşanan olaylarda çatışma ya da tarafımızdan ateş açılması gibi bir durum olmadı. Ali Kemal Muhsin'in şehit edilmesine ilişkin yanıtımız elbette gelecektir” dedi.

Lübnanlı bir kaynak ise Hizbullah'ın bir İsrail tankına güdümlü füze fırlattığını söyledi. Ancak İsrail ordu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, gazetecilere yaptığı açıklamada, iddiayı yalanladı.

Olay, Lübnan'ın üzerinde hak iddia ettiği ancak İsrail işgali altında olan Şeba Çiftlikleri bölgesinde meydana geldi. Birleşmiş Milletler, Şeba Çiftlikleri bölgesini, 1967 Ortadoğu Savaşı sırasında İsrail tarafından ele geçirilen Suriye topraklarının parçası olarak kabul ediyor.

Reuters haber ajansına göre bir görgü tanığı, bölgeye çok sayıda İsrail topu düştüğünü, bunların İsrail'e ait bir askeri mevzinin yakınına isabet ettiğini kaydetti. Yangın çıkan bölgeden dumanlar yükseldiği gözlendi.

İsrail ordusu, bölgede güvenlikle ilgili bir olay yaşandığı bildirimi yapılmasından yaklaşık bir saat sonra kuzey sınırı hattında yaşayan İsrailliler'in evlerinde kalmalarına ilişkin talimatın kaldırıldığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, olaydan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, “Lübnan ve Hizbullah, Lübnan topraklarından gelecek her türlü saldırının karşılığını alacaktır” ifadesini kullandı.

Lübnanlı bir kaynak, Hizbullah'ın saldırısının, bir Hizbullah militanının geçtiğimiz Pazartesi günü Şam yakınına düzenlenen İsrail saldırısında ölmesi üzerine misilleme saldırısı düzenlediğini söyledi.

Hizbullah lideri Seyit Hasan Nasrallah, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında iki Hizbullah mensubunun Şam'da öldürülmesinden sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'de Hizbullah mensuplarını öldürmesi durumunda karşılık verme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak bir başka Hizbullah lideri ise dün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında tam anlamıyla savaş çıkması olasılığının düşük olduğunu kaydetmişti.

Hizbullah, İran'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'a verdiği desteğin bir parçası olarak Suriye'de savaşçı konuşlandırmış durumda.

Hizbullah ve Suriye'deki müttefiki İran'ın varlığını stratejik bir tehdit olarak gören İsrail ise bölgedeki İran bağlantılı hedeflere yönelik yüzlerce operasyon düzenledi.

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