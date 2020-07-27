Lübnan Sınırında İsrail-Hizbullah Çatışması

İsrail ordusundan bir sözcü de İsrail birliklerinin İsrail işgali altındaki topraklarla olan sınır hattında “Hizbullah terör örgütünün sızma girişimini” engellediklerini söyledi ve İsrail tarafının kayıp vermediğini belirtti. Sözcü, “Mavi Hattı aşmalarından kısa süre sonra harekete geçtik” ifadesini kullandı.

Ancak Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'le çatıştığı iddiasını reddetti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Hizbullah'ın açıklamasını reddetti ve sızma girişiminde bulunan Hizbullah'ın “ateşle oynadığını” söyledi. Netanyahu, televizyondan yayınlanan konuşmasında Hizbullah'a “Bu hatayı tekrar yapmayın” uyarısında bulundu. Savunma Bakanı Benny Gantz ise İsrail'e yönelik her türlü saldırının İsrail'in sert yanıtıyla karşılaşacağını kaydetti.

Lübnan kaynaklarına göre Hizbullah, Pazartesi günü Lübnan-İsrail sınırı yakınında İsrail ordusunu hedef alan bir saldırı düzenledi. Bugünkü saldırı, İran destekli Hizbullah örgütünün bir mensubunun Suriye'de İsrail tarafından düzenlendiği iddia edilen operasyonda öldürülmesi sonrasında misilleme olarak düzenlendi.

Sözcü, sayısı üç ila beş arasında olan terör grubunun Lübnan'a geri püskürtüldüğünü söyledi. Lübnan kaynakları Hizbullah tarafından da can kaybı olmadığını belirtti.

Hizbullah’tan yalanlama

Sınırdan İsrail’e sızmaya çalıştıkları iddiasını reddeden Hizbullah, Pazartesi günkü olayın “tek yanlı” olduğunu kaydetti ve “Bugün yaşanan olaylarda çatışma ya da tarafımızdan ateş açılması gibi bir durum olmadı. Ali Kemal Muhsin'in şehit edilmesine ilişkin yanıtımız elbette gelecektir” dedi.

Lübnanlı bir kaynak ise Hizbullah'ın bir İsrail tankına güdümlü füze fırlattığını söyledi. Ancak İsrail ordu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, gazetecilere yaptığı açıklamada, iddiayı yalanladı.

Olay, Lübnan'ın üzerinde hak iddia ettiği ancak İsrail işgali altında olan Şeba Çiftlikleri bölgesinde meydana geldi. Birleşmiş Milletler, Şeba Çiftlikleri bölgesini, 1967 Ortadoğu Savaşı sırasında İsrail tarafından ele geçirilen Suriye topraklarının parçası olarak kabul ediyor.

Reuters haber ajansına göre bir görgü tanığı, bölgeye çok sayıda İsrail topu düştüğünü, bunların İsrail'e ait bir askeri mevzinin yakınına isabet ettiğini kaydetti. Yangın çıkan bölgeden dumanlar yükseldiği gözlendi.