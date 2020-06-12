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Lübnan Sterlini 8 ayda yüzde 70 değer kaybetti, ülkede hükümet karşıtı gösteriler büyüyor

12.06.2020 13:40 | Son Güncelleme

Ülkenin çeşitli kentlerinde Perşembe akşamı sokaklara dökülen göstericiler, ekonomik kriz sonrası ülkenin para birimi Lübnan Sterlini'nin değer kaybetmesi ve dövizin karaborsada çok yüksek fiyata satılması nedeniyle hükümete tepki gösterdi. Göstericiler başkent Beyrut ve diğer bazı şehirlerde yolları bariyerlerle kapattı, lastik ve çöp kutuları yaktı.

Lübnan Sterlini 8 ayda yüzde 70 değer kaybetti, ülkede hükümet karşıtı gösteriler büyüyor

Lübnan'da hükümet karşıtı protesto gösterileri büyüyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde Perşembe akşamı sokaklara dökülen göstericiler, ekonomik kriz sonrası ülkenin para birimi Lübnan Sterlini'nin değer kaybetmesi ve dövizin karaborsada çok yüksek fiyata satılması nedeniyle hükümete tepki gösterdi.

Göstericiler başkent Beyrut ve diğer bazı şehirlerde yolları bariyerlerle kapattı, lastik ve çöp kutuları yaktı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde ise protestocular bankalara molotof kokteylleri atıldı. Kentte konuşlandırılan askerler de taşlandı.

Lübnan Sterlini, Ekim ayından bu yana yüzde 70 değer kaybetti.

Ülkede hükümet, Lübnan Sterlini/Amerikan Doları kurunu 1507,50'de sabitlemişti. Ancak Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kişi, başkent Beyrut'ta karaborsada doları 5000 sterline sattığını söyledi.

Son protestolar sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diab ekonomik krizi ele almak üzere hükümeti olağanüstü toplantıya çağırdı.

Lübnan'da hükümet karşıtı protesto gösterileri Ekim ayında başlamıştı.

Koronavirüs salgını döneminde kesilen gösteriler son günlerde hız kazanmıştı.

Halkın yarıya yakını yoksulluk sınırının altında

Lübnan'ın tarihinin en büyük ekonomik krizine bir de koronavirüs salgının eklenmesi, ülkede fakirliği daha da artırmıştı. 6 milyon nüfuslu ülkede halkın yarıya yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Mart ayında tarhinde ilk kez dış borçlarını ödeyemeyen Lübnan, Uluslararasi Para Fonu'yla (IMF) görüşmelerini sürdürüyor. Ancak IMF'yle anlaşma sağlansa bile, mezhep ayrımlarına dayanan bir siyasi sistemi olan Lübnan'da ekonomik reformların birçok partinin tepkisini çekmesi bekleniyor.

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