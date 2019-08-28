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Lübnan, "sükunet" için AB'nin desteğini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 00:41 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile İsrail'in son günlerde ülkesine yönelik ihlallerini görüştü

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, İsrail'in son günlerde ülkesine yönelik ihlallerinden sonra "sükunet" için Avrupa Birliği'nden (AB) destek talebinde bulundu.

Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hariri, Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi ve sonrasındaki gelişmeler üzerine gerçekleşen görüşmede, tansiyonun düşürülmesi yönünde AB'den destek talep etti.

Son gelişmelerden sonra bölgedeki güven ve istikrarı korumanın önemine vurgu yapan Hariri, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı olarak ülkesine yönelik ihlallerinin durması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Başbakanı Hariri, bahsi geçen gelişmeler üzerine ABD ve Rusya dışişleri bakanları ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

- Kamikaze İHA ile saldırı

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos'ta gece İsrail'e ait 2 insansız hava aracı (İHA) düşmüş, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuya ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan resmi ajansı dün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilerin gece üç hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad Hariri Lübnan

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