Lübnan-Suriye sınırında kaçakçılar askerle çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Lübnan-Suriye sınırında insan tacirleri ile askerler arasında çıkan çatışmada bir kadın öldü, 4 kişi yaralandı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Beka vilayetine bağlı Suveyri sınır bölgesinden ülkeye kaçak girmeye çalışan Suriyeli silahlı bir grup ile askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Ülkeye yasa dışı girmeye çalışan grubun yaklaşık 200 kişiden oluştuğu aktarılan açıklamada, aralarındaki silahlı insan kaçakçılarının, Lübnan askerleri ile yanlarındaki insanlara ateş açması sonucu bir kadının yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların tedavi için bölgedeki hastanelere nakledildiği, Lübnanlı güvenlik güçlerinin silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

