Lübnan-Suriye sınırında kaçakçılar askerle çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Lübnan-Suriye sınırında insan tacirleri ile askerler arasında çıkan çatışmada bir kadın öldü, 4 kişi yaralandı.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Beka vilayetine bağlı Suveyri sınır bölgesinden ülkeye kaçak girmeye çalışan Suriyeli silahlı bir grup ile askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Ülkeye yasa dışı girmeye çalışan grubun yaklaşık 200 kişiden oluştuğu aktarılan açıklamada, aralarındaki silahlı insan kaçakçılarının, Lübnan askerleri ile yanlarındaki insanlara ateş açması sonucu bir kadının yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların tedavi için bölgedeki hastanelere nakledildiği, Lübnanlı güvenlik güçlerinin silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!
Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yanıt: Filistin devleti umrumda değil
Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum