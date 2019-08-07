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Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde güvenliği sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 01:02 | Son Güncelleme

Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde güvenliği sağladı

BEYRUT (AA) - Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, "Lübnan-Suriye sınırının yaklaşık yüzde 80'lik kısmında sınır güvenliği sağlanmaya başladı." dedi.

Genelkurmay Başkanı Avn, El-Kaa beldesi ile sınırdaki askeri noktaları birbirine bağlayan ve "Şuheda el-İrhab" (terör şehitleri) ismi verilen yolun açılışını yaptı.

Açılışta konuşma yapan Avn, Suriye sınırının kontrolü için 4 yeni askeri birlik kurulduğunu ve 74 sınır kontrol merkezi inşa edildiğini açıkladı.

Lübnan güçlerinin, sınırın yaklaşık yüzde 80'lik kısmında güvenliği sağlamaya başladığını kaydeden Avn, sınırın geriye kalan kısmının ise sınır çizilmediği ve arazinin aşırı engebeli olmasından dolayı kontrol edilemediğini aktardı.

Lübnan sınırı son yıllarda terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyordu. Örgüt 2014 yılında, 11 Lübnan askerini kaçırmış sonra da infaz etmişti. Lübnan ordusu 2018'de Suriye sınırındaki DEAŞ militanlarını buradan uzaklaştırmak için askeri operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Suriye

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