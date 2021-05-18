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Lübnan topraklarından İsrail’e roket saldırısı

18.05.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e yönelik roket saldırısında bulunulduğunu ancak fırlatılan altı roketin de Lübnan topraklarına düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'I hedef alan altı adet roket fırlatıldığını ancak bunların tamamının Lübnan topraklarına düştüğünü duyurdu. Ordudan pazartesi akşamı yapılan açıklamada, İsrail silahlı kuvvetlerinin söz konusu saldırıya topçu ateşi ile karşılık verdiği ve söz konusu roketlerin fırlatılmasından sorumlu olan grupların hedef alındığı bildirildi.

Lübnan emniyet birimleri ile Birleşmiş Milletler'in (BM) Lübnan'da konuşlu Geçici Görev Gücü (UNIFIL) de, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik roket atışı olduğunu doğruladı.

Öte yandan İsrail medyası, Lübnan sınırına yakın Misgav kentinde yaşayanların patlama sesi duyduklarını ve yetkililerin buradaki halka evlerinde kalma çağrısında bulunduğunu aktardı.

"Tel Aviv, biz geliyoruz" sloganları

Bu arada İsrail'i hedef alan roket atışlarından önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi. Filistin ve Hizbullah bayraklarının açıldığı protesto yürüyüşüne katılanlar "Tel Aviv, biz geliyoruz" sloganları attı.

Geçen cuma günü, İsrail topraklarına giren Lübnanlı bir protestocu, İsrail ordusuna ait bir tanktan yapılan atış sonucu hayatını kaybetmişti. Ayrıca geçen perşembe günü de yine Lübnan'da İsrail'e üç roket atışı yapılmıştı.

Lübnan'da önemli bir güç olan Şii Hizbullah örgütü, İsrail'in en büyük düşmanlarından İran ile ittifak halinde bulunuyor. Sahip olduğu milis gücü ile Lübnan'ın güneyini ve böylece İsrail sınırına yakın bölgeleri kontrolü altında tutan Hizbullah ile İsrail arasında 2006 yılında savaş yaşanmıştı.

Biden'dan ateşkes girişimi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın ise, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde olası bir ateşkese katkı sağlamak istediğini dile getirdiği bildirildi. Beyaz Saray'dan konuya dair yapılan açıklamada Biden'ın, Mısır ve diğer müttefiklerle birlikte bir ateşkes girişiminde bulunma niyetini ifade ettiği belirtildi. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, pazartesi günü güvenlik kabinesinin toplantısından sonra, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini duyurdu.

"Talimat şu: Terör hedeflerine yönelik darbeler devam edecek" diyen Netanyahu, konunun, "İsrail halkının tamamı için sükunet ve güven ortamının yeniden sağlanması" olduğunu savundu.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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