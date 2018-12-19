Lübnan, UNIFIL'ın açıklamasından endişeli

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde tünellerin bulunduğu yönündeki açıklamasından endişe duyduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'in 1701 sayılı karara yönelik ihlallerini durdurmasını talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın 1701 sayılı karara tam uyma yönündeki tavrının net olduğu ve her ne şekilde olursa olsun ihlal edilmesini reddettiği kaydedildi.

Hükümetin ordudan 1701 sayılı kararın iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alması ve uygulamasını talep ettiği belirtilen açıklamada, ordunun, güney sınırındaki olayların alevlenmesini önlemek için faaliyetlerini yoğunlaştırması ve durumu takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyinden, İsrail'i, Lübnan egemenliğini havadan, karadan ve denizden günde ortalama 5 kere, yılda ise bin 800'ü aşan ihlal gerçekleştirmesini durdurmaya mecbur bırakması istendi.

Tonlarca bomba ve silah yüklü İsrail savaş uçaklarının zaman zaman alçak uçuş yaparak halk arasında korku ve kargaşaya neden olduğu, insanların mülklerine ve ülke ekonomisine zarar verdiği dile getirilen açıklamada, İsrail'in, Lübnan topraklarına casusluk cihazları yerleştirdiği ve keşfedildiklerinde uzaktan kumandayla patlattığı, iletişim sistemini ihlal ettiği ve insanların telefonlarına tehdit mesajları gönderdiği belirtilerek söz konusu ihlaller kınandı.