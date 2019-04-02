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Lübnan ve İsrail askeri yetkilileri UNIFIL üssünde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:58 | Son Güncelleme

Lübnanlı yetkililer, UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col başkanlığındaki görüşmede İsrail'in sınır ihlallerini kınadı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Stefano Del Col, Lübnan ve İsrail ordu yetkilileri ile iki ülkenin sınır bölgesindeki durumu görüştü.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ve İsrailli askeri yetkililerin, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesinde yer alan UNIFIL üssünde General Del Col başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede İsrail'in hava, kara ve deniz sınır ihlallerinin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve ilgili konuların ele alındığına işaret edilen açıklamada, Lübnanlı askeri yetkililerin, İsrail'den Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri ve El-Gacer beldesinden çekilmesi yönündeki taleplerini yinelediği kaydedildi.

Lübnan'ın 1701 sayılı karara bağlılığını ve UNIFIL ile koordinasyon ve iş birliğini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, söz konusu iş birliğinin 12 yıldır barış ve istikrarı koruduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Lübnanlı askeri yetkililerin, İsrail'in ülkenin hava, kara ve deniz sınırına yönelik süregelen ihlallerini kınadığı vurgulandı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada ise Del Col başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İsrail'in sınır ihlalleri ile iki ülkenin sınır hattında tespit edilen tüneller ve 1701 sayılı kararla ilgili konuların ele alındığı belirtildi.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

İki ülkenin sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. Lübnan, bu hattın Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölgede İsrail'in "uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gereçin bulundurulmasını öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan sınır hattı Unifil

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