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Lübnan "Yahudi Ulus Devleti" yasasını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: "Lübnan, İsrail Meclisi'nde oylanan ve kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasını kınıyor" - İsviçre Konfederasyon Başkanı Alain Berset : "Suriyeli mültecilere yönelik misafirperverliğinden dolayı Lübnan'ı takdir ediyor ve destekliyoruz"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin, İsrail Meclisi'nin oyladığı ve kabul ettiği Yahudi Ulus Devleti yasasını kınadığını söyledi.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Alain Berset ile başkent Beyrut'ta bir araya gelen Avn, görüşmenin ardından başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Lübnan, İsrail Meclisi'nde oylanan ve kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasını kınıyor." dedi.

Avn ayrıca, Kudüs'ün sembolik değeri ve eşsiz dini konumuna zarar veren her türlü adımı reddettiklerini ifade etti.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Avn, söz konusu mültecilerin ülkelerine dönmeleri gerektiği şeklindeki tutumlarını yineledi.

Suriye krizine ilişkin siyasi çözümün uzun sürebileceğine dikkati çeken Avn, İsviçre'den ülkesindeki Suriyeli mültecilerin güvenli bölgelere dönüşü konusunda Lübnan'ın yanında yer almasını istedi.

Mülteci meselesinin çözüm bekleyen insani bir sorun olduğunu vurgulayan Avn, "Uluslararası toplum mültecilere yardım ediyor. Peki, neden bu yardımları evlerini yeniden imar etmeleri için ülkelerinde yapmıyor?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca Lübnan'da 3 ayı aşkın süredir sonuç vermeyen hükümet kurma çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine "hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri'yi dinleme aşamasında olduklarını" söyledi.

Öte yandan İsviçre Konfederasyon Başkanı Berset ise Lübnan'ın karşılaştığı zorlukları aşması için hükümetin bir an önce kurulmasını temenni ettiklerini belirtti.

Suriye krizi nedeniyle Lübnan'ın yaşadığı zorlukların farkında olduklarına işaret eden Berset, "Suriyeli mültecilere yönelik misafirperverliğinden dolayı Lübnan'ı takdir ediyor ve destekliyoruz." dedi.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Berset, Lübnan'daki Suriyeli mülteciler ve iki ülke arasındaki genel hatlara ilişkin konuları görüşmek üzere dün Beyrut'a gelmişti.

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Alain Berset isviçre Lübnan Cumhurbaşkanı mişel avn

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