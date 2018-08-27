Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin, İsrail Meclisi'nin oyladığı ve kabul ettiği Yahudi Ulus Devleti yasasını kınadığını söyledi.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Alain Berset ile başkent Beyrut'ta bir araya gelen Avn, görüşmenin ardından başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Lübnan, İsrail Meclisi'nde oylanan ve kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasını kınıyor." dedi.

Avn ayrıca, Kudüs'ün sembolik değeri ve eşsiz dini konumuna zarar veren her türlü adımı reddettiklerini ifade etti.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Avn, söz konusu mültecilerin ülkelerine dönmeleri gerektiği şeklindeki tutumlarını yineledi.

Suriye krizine ilişkin siyasi çözümün uzun sürebileceğine dikkati çeken Avn, İsviçre'den ülkesindeki Suriyeli mültecilerin güvenli bölgelere dönüşü konusunda Lübnan'ın yanında yer almasını istedi.

Mülteci meselesinin çözüm bekleyen insani bir sorun olduğunu vurgulayan Avn, "Uluslararası toplum mültecilere yardım ediyor. Peki, neden bu yardımları evlerini yeniden imar etmeleri için ülkelerinde yapmıyor?" diye konuştu.