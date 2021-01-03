HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lübnan yılbaşı kutlamaları saldırısında 3 gözaltı

Lübnan yılbaşı kutlamaları saldırısında 3 gözaltı

03.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’da yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında farklı bölgelerde silahlı saldırılar ile bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı.Lübnan’ın farklı bölgelerinde yılbaşı kutlamaları sırasında silahlı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Lübnan’da yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında farklı bölgelerde silahlı saldırılar ile bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı.
Lübnan’ın farklı bölgelerinde yılbaşı kutlamaları sırasında silahlı saldırılar gerçekleştirilmişti. Havaya ateş açılması sonucu Baalbek bölgesinde bulunan Suriyelilerin mülteci kampında bir kadın hayatını kaybetmiş, Cebeli-Lübnan şehrinde bir genç ağır yaralanmıştı. Beyrut’taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’nda park halindeki 4 uçakta ciddi meydana geldiği gelmişti. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü, saldırıların ardından saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde incelemeler gerçekleştirdi. Araştırmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü gözaltına alınan kişilerin kimlikleri açıklanmazken soruşturmalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
İstanbul'da korkulan oldu! İstanbul'da korkulan oldu!
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisi hale getirildi

Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisi hale getirildi

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması! Cenaze yakınlarından para istemiş

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması!

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Şinasi'nin mezarı nerede? 150 yıl sonra tespit edildi, Ayaspaşa Palas binasının altında kalmış

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki

Peribacalarında tepki çeken görüntü

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

İstanbul'da korkulan oldu! Barajlardaki su seviyesi yüzde 19.91'e indi

İstanbul'da korkulan oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.