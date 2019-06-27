Lübnan Yüzyılın Anlaşması karşıtı tutumunda ısrarlı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması"nı kabul etmeme konusunda ısrarlı ve hemfikir olduğunu söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, Filistin'e dayatılan "Yüzyılın Anlaşması" planı ele alındı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Başbakan Hariri, Lübnan hükümetinin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı tutumunun net olduğunu savundu.

Hariri, "Bizler bu projeye karşıyız ve Lübnan'daki tüm oluşumlar bunu kabul etmeme konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme konusuna da değinen Hariri, Filistinlilerin vatanlarına geri dönmesi ve vatandaşlık verilmemesini içeren bir anayasaya sahip olduklarını vurguladı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de birkaç gün önce "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketiyle ilgili şunları kaydetmişti:

"Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak."