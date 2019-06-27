HABER

Lübnan Yüzyılın Anlaşması karşıtı tutumunda ısrarlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri: "Bizler bu projeye (Yüzyılın Anlaşması) karşıyız ve Lübnan'daki tüm oluşumlar bunu kabul etmeme konusunda hemfikir"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması"nı kabul etmeme konusunda ısrarlı ve hemfikir olduğunu söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, Filistin'e dayatılan "Yüzyılın Anlaşması" planı ele alındı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Başbakan Hariri, Lübnan hükümetinin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı tutumunun net olduğunu savundu.

Hariri, "Bizler bu projeye karşıyız ve Lübnan'daki tüm oluşumlar bunu kabul etmeme konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme konusuna da değinen Hariri, Filistinlilerin vatanlarına geri dönmesi ve vatandaşlık verilmemesini içeren bir anayasaya sahip olduklarını vurguladı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de birkaç gün önce "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketiyle ilgili şunları kaydetmişti:

"Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak."

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Denizde bitkin düşen dalgıç, feribottan atılan can simidi ile hayata tutunduDenizde bitkin düşen dalgıç, feribottan atılan can simidi ile hayata tutundu
İBB'de devir-teslim töreniİBB'de devir-teslim töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad Hariri Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.