Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor

Filistin nüfusunun 2019'un sonu itibariyle 13 milyon 350 bine ulaştığı ve bunların yüzde 50,3'ünün Filistin dışında yaşadığı aktarılan raporda, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) kayıtlı mülteci sayısının 6 milyon 172 bin olduğu belirtildi.

Merkezin Genel Müdürü Muhsin Muhammed Salih tarafından okunan raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin yanı sıra Filistin'in Arap ve dünya ülkeleriyle ilişkileri, İsrail'in ekonomik ve siyasi durumu, direniş eylemleri ve Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler ele alındı.

İsrail yönetiminin, Filistin ekonomisini kendisine bağımlı hale getirdiği vurgulanan raporda, Filistin'in 2019'daki gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) 16 milyar 82 milyon dolar, İsrail'in ise 390 milyar 36 milyon dolar olduğu aktarıldı.

İsrail'in orantısız güç kullanmasının yanı sıra Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve Filistin yönetimi ile güvenlik koordinasyonuna rağmen Filistin direnişinin 2018-2019 yıllarında farklı şekillerde devam ettiğinin altı çizilen raporda, İsrail istihbarat verilerine göre 2018'de 3 bin 6 ve 2019'da 2 bin 682 direniş eylemi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakere sürecinin 2014'ten bu yana rafa kaldırıldığı ifade edilen raporda, "İsrail toplumu, daha ırkçı ve radikal hale geliyor. Ayrıca Yahudi Ulus Devleti için daha fazla ırkçı yasalar çıkarmaya yöneliyor." denildi.

- Arap ülkelerinin Filistin davasına yaklaşımı

Arap dünyası ve özellikle de stratejik anlamda Filistin'i kuşatan bölgenin yaşadığı bölünme ve iç çekişmeler nedeniyle Filistin davasıyla ilgilenemediğine işaret edilen raporda, Arap yönetimleri ve özellikle de Körfez bölgesinin İsrail'le normalleşme konusunda ilerleme katettiği ancak bölge halklarının hala buna mesafeli durduğu kaydedildi.