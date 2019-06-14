Lübnan'da 100 bin çocuk işçi var

BEYRUT (AA) - VESİM SEYFEDDİN - Lübnan'da yaşıtları gibi okul sıralarında olması gereken on binlerce çocuk ya sokaklarda dilenmeye zorlanıyor ya da çeşitli işlerde çalıştırılıyor.

Lübnan'da henüz ilk öğretim aşamasındaki eğitimlerini bile tamamlayamamış çok sayıda çocuk, ailelerinin içinde bulunduğu kısıtlı imkanlar nedeniyle çalışma hayatına atılmak zorunda kalıyor.

Başkent Beyrut sokaklarını dolaştığınızda tarım, sanayi, araba tamiri gibi çeşitli sektörlerde çalıştırılan birçok çocukla karşılaşmanız mümkün. Bazı çocukların da yollarda duran araçlar arasında dilencilik yaptığı görülüyor.

- Eğitim hayatından mahrum kalıyorlar

Lübnanlı 7 yaşındaki Muhammed, ailevi şartlar nedeniyle okula gitmek yerine bir oyuncakçı dükkanında çalışıyor. Muhammed'in raflara dizdiği oyuncaklar, yaşıtları tarafından satın alınıyor.

AA muhabirine konuşan küçük Muhammed'in babası, oğlunun okul yerine işe gitmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

"Çocuğumun bu yaşta çalışmasından mutlu değilim. Ancak imkansızlıklar nedeniyle devlet okuluna dahi kaydını yaptıramadım." diyen Lübnanlı baba, aile olarak oğlunun kazandığı paraya bile ihtiyaçları olduğunu söyledi.