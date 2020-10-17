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Lübnan’da 17 Ekim Devrimi’nin 1. yılında halk yeniden sokaklara döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

Lübnan’da geçen yıl 17 Ekim’de hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan protestoların 1.

Lübnan’da 17 Ekim Devrimi’nin 1. yılında halk yeniden sokaklara döküldü

Lübnan’da geçen yıl 17 Ekim’de hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan protestoların 1. yıldönümünde halk yeniden sokaklara döküldü.
Lübnan’da geçen yıl 17 Ekim’de halk hükümetin vergi politikalarına karşı protesto gösterilerine başlamış, protestoların kitlesel harekete dönüşmesi sonucu dönemin Başbakanı Saadi Hariri 29 Ekim’de hükümetin istifasını duyurmuştu. Hariri’nin istifasının ardından 19 Aralık 2019’da eski bir bakan ve üniversite profesörü olan Hassan Diab, Aoun ve Hizbullah’ın desteğiyle hükümet kurmakla görevlendirildi. Diab hükümeti ise 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlama sonrası istifasını sundu.
17 Ekim Devrimi’nin 1. yıldönümünde halk yeniden sokaklara döküldü. Göstericiler, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir ekonomi, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve yolsuzluk yapanların yargılanması taleplerini yinelediler. Protestocular, ülkenin dört bir yanından başkent Beyrut’ta gelerek, devrimin sembollerinden olan meşaleyi yaktılar. Beyrut Liman’ındaki şiddetli patlamanın meydana geldiği 18.07’de yakılan meşale ile patlamada hayatını kaybedenler anıldı.
Başkentteki parlamento binası yakınlarında düzenlenen gösteriler sırasında ise göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbade yaşandı. Göstericilerin güvenlik güçlerine taş atması sonucu güvenlik güçleri de göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Halk hareketinin başlamasından bir yıl sonra, reformları gerçekleştirmek için hala birlikte çalışabiliriz. Talep edilen reformları kurumlar olmadan gerçekleştirmek mümkün değil. Henüz çok geç değil" dedi.
Gösterilere katılan Sara Akkary yaptığı açıklamada, “Bugün sadece devrimin yıldönümünü anmak için değil, üzerinde çalıştığımız işi 12 ay içinde tamamlamak için sokağa çıktık. Artık bize benzemeyen bu parlamentonun değiştirilmesi için erken parlamento seçimi talebimizi sürdürüyoruz. Bizi içinde bulunduğumuz durumdan çıkarması için bağımsız bir uzmanlar hükümeti talebimizi sürdüreceğiz. Çünkü önceki hükümetler ve siyasi otoriteler hedeflerinin reformlar değil yolsuzluk olduğunu kanıtladılar. 15 yıldır boş vaatler gördük, bu yüzden onlara güvenmiyoruz ve onlara istediklerini yapma yetkisini vermiyoruz. Vekaletimizi geri çektik ve tekrar oy vermek istiyoruz. Bu bizim hakkımız çünkü insanlar otoritenin kaynağı ve egemenliğin sahibidir ve tüm taleplerimizin yerine getirilmesini sağlayana kadar sokağı terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lübnan’da 17 Ekim Devrimi’nin 1. yılında halk yeniden sokaklara döküldü

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