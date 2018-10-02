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Lübnan'da 2 Ekim, "Şiddete Hayır Ulusal Kültür Günü" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Lübnan'da 2 Ekim, "Şiddete Hayır Ulusal Kültür Günü" ilan edildi

Lübnan, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Mahatma Gandhi'nin 150’nci doğum gününde 2 Ekim'i, "Şiddete Hayır Ulusal Kültür Günü" ilan etti.

Lübnan'da Uluslararası Af Örgütü'ne bağlı Şiddete Hayır ve İnsan Hakları Üniversitesi, Gandhi'nin doğumunun 150. yıl dönümü münasebetiyle başkent Beyrut'ta şiddete hayır anıtı dikti. Açılış törenine Mahatma Gandhi'nin torunu Aroun Gandhi ve Lübnan Kültür Bakanı Gattas Huri katıldı.

Kültür Bakanı Huri, burada yaptığı açıklamada, 2 Ekim'i, Lübnan'ın Şiddete Hayır Ulusal Kültür Günü olarak duyurmaktan gurur duyduğunu belirterek, bu ülkedeki anayasanın eşitlik, adalet ve vatandaşların haklarını koruduğuna dikkat çekti.

Aroun Gandhi de dünyadaki insan haklarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Dünyanın kitle imha silahlarının gölgesinde barışı yaşamasının mümkün olmadığını söyleyen Gandhi, "Barış daha fazla silah ve öldürmekle gelmez. İnsanların onurlu yaşadığı bir dünyaya doğru gitmeye çabalıyorsak tabii." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Mahatma Gandi

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