Lübnan'da 2020 bütçesi yeni vergiler içermeyecek

Lübnan hükümeti, hazırlamaya çalıştığı 2020 yılı bütçesinin vatandaşa hiçbir yeni vergi getirmeyeceğini duyurdu.

Lübnan Maliye Bakanı Ali Halil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelerek 2020 yılına ait bütçenin vatandaşa herhangi bir yeni vergi veya harç artışı getirmemesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Yeni vergiler konusunda sunulan tüm taslakları geri çekmek üzere mutabık kaldıklarını da aktaran Halil, ayrıca bankacılık ve diğer sektörlerin katkılarıyla Lübnan vatandaşına hiçbir şekilde etki etmeyecek hatta vatandaşı koruyacak ciddi birtakım reformlar yapma kararı aldıklarını belirtti.

Başbakan Hariri, ülkede hükümet karşıtı protesto gösterilerine sebep olan sorunların çözümü için başkent Beyrut'taki evinde yoğun toplantı ve telefon görüşmeleri yaptığını açıklamıştı.

Hariri, Maliye Bakanı Halil'in yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Fenyanus ve Sanayi Bakanı Vail Ebu Faur ile bir araya geldiğini ve ülkede yaşanan sorunlara çözüm bulununcaya kadar görüşmelerin devam edeceğini aktarmıştı.