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Lübnan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:20 | Son Güncelleme

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Lübnan'da Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Başkent Beyrut'ta bir otelde Büyükelçi Hakan Çakıl'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi'nin yanı sıra ülkedeki farklı siyasi grupları temsil eden birçok yetkili, diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri, Lübnan’da yaşayan Türkler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "95 yıl önce İstiklal Savaşı'nda zafer elde ederek yeni devletimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygıyla anıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyetini korumak için canını kahramanca feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Büyükelçi Çakıl, şöyle devam etti:

"Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmaya yönelik mücadelede ileri demokrasi ve güçlü bir ekonomi yolunda attığımız her adımın, görkemli geleceğimiz için parlak bir işaret olduğuna inanıyorum."

İstanbul'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan yeni havalimanının da bu yöndeki önemli projelerden biri olduğuna işaret eden Çakıl, Türk halkının, Selçuklu İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğuna, Osmanlı İmparatorluğu'ndan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne, 2023 için belirlenen hedeflerle ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

- "Türkiye, insanlığın ortak vicdanında umutları canlandırıyor"

Büyükelçi Çakıl, Türkiye'nin elde ettiği her başarının, bölgede ve dünyada ezilenler ile insanlığın ortak vicdanında umutları canlandırdığını belirterek, bu sebeple Türkiye'nin milli gelirine oranla insani yardım konusunda ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

Ülkelerindeki iç savaştan dolayı mülteci durumuna düşen Suriyelilere birçok ülkenin kapılarını kapattığını ancak Türkiye'nin her türlü zorluğa rağmen üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çakıl, tarih sayfalarının, Türkiye'nin mazlumlara sırtını dönmediğini gelecek nesillere aktaracağını ifade etti.

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95. yıl dönümü Lübnan Türkiye Cumhuriyeti

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