Lübnan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Lübnan'da Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Başkent Beyrut'ta bir otelde Büyükelçi Hakan Çakıl'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Lübnan'ın Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi'nin yanı sıra ülkedeki farklı siyasi grupları temsil eden birçok yetkili, diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri, Lübnan’da yaşayan Türkler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "95 yıl önce İstiklal Savaşı'nda zafer elde ederek yeni devletimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygıyla anıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyetini korumak için canını kahramanca feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Büyükelçi Çakıl, şöyle devam etti:

"Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmaya yönelik mücadelede ileri demokrasi ve güçlü bir ekonomi yolunda attığımız her adımın, görkemli geleceğimiz için parlak bir işaret olduğuna inanıyorum."